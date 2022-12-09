Комитет Госсовета Татарстана поддержал дополнительные гарантии госслужащим при мобилизации

При принятии законопроекта за госслужащими при мобилизации сохранится место работы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане хотят предоставить дополнительные гарантии госслужащим при мобилизации, заключении контракта на прохождение военной службы или контракта добровольца. Соответствующий законопроект на заседании поддержали депутаты Комитета Госсовета республики по государственному строительству и местному самоуправлению.

Если гарантии будут приняты, то за госслужащими начнет сохранятся место работы с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска в течение шести месяцев после возобновления государственной гражданской службы. Период прохождения военной службы им станут засчитывать в трудовой стаж.

Данный законопроект планируется принять в первом и третьем чтениях на ближайшем заседании парламента.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram