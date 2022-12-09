В результате пожара из-за неосторожного курения в Чувашии погибли сразу три человека

На улице Садовая загорелся двухквартирный дом. Фото: МЧС Чувашии

Около 21:26 в четверг, 8 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Садовая в селе Полянки Ядринского района. Горел двухквартирный дом. Наблюдалось сильное задымление.

- В тушении пожара были задействованы 2 основных и 3 специальные машины. Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в 01:04, - сообщают в МЧС Чувашии.

На месте ЧП обнаружили тела трех погибших: двух мужчин в возрасте 43 лет и 39-летней женщины.

По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении. Подробности устанавливаются.

Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: МЧС Чувашии

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