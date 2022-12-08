Ильсур Метшин осмотрел заводские цеха казанского предприятия «Вакууммаш»

Ильсур Метшин также посетил музей истории предприятия. Фото: пресс-служба мэрии Казани

В четверг, 8 декабря, Мэр Казани Ильсур Метшин посетил предприятие «Вакууммаш». На заводе выпускают вакуумные насосы, которые используются в промышленной отрасли. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

Ильсур Метшин осмотрел цеха, а также посетил музей истории предприятия, где представлены прошлые и современные образцы оборудования. Он также подчеркнул, что «Вакууммаш» является одним из столпов своей отрасли.

- Экономика города и индекс промышленного производства по итогам 10 месяцев выросли у нас на 9%, - заявил градоначальник.

Отметим, что предприятие было основано еще в 1943 году. Гендиректор АО «Вакууммаш» Евгений Капустин сообщил о том, что в 2023 году здесь планируют построить литейных цех и закупить оборудование.

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