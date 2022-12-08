Рустаму Минниханову представили новый Мастер-план по развитию аэропорта Казани

Перед аэропортом стоит цель - стать главным региональным транспортным узлом. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В четверг, 8 декабря, в Доме Правительства Татарстана представили новый Мастер-план по развитию Международного аэропорта «Казань» им. Габдуллы Тукая на период до 2050 года. Заседание провел глава республики Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.

Перед аэропортом стоит цель - стать главным региональным транспортным узлом, связывающим Приволжский федеральный округ с Ближним Востоком, СНГ и Европой. Новый Мастер-план рассчитан на 3 этапа развития: до 2030, 2040 и 2050 годов. За этот период планируют построить пассажирский и почтово-грузовой терминалы, ангар техобслуживания, расширить пассажирский перрон и обновить всю сопутствующую инфраструктуру.

Отметим, что прошлый Мастер-план был принят в 2009 году. За это время построили новый терминал 1А, реконструировали имеющийся терминал 1, взлетную-посадочную полосу, перроны и рулежные дорожки.

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