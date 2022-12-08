В Татарстане 1,9 тысячи родителей приобрели пропуски на территорию школ за свой счет

В 2022 году работа по установке системы контроля и управления доступом проведена в 222 школах Казани. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что в Казани около 1,9 тысячи родителей приобрели пропуски на территорию школ за свой счет. Эти незаконно собранные средства были возвращены им обратно, заявил журналистам замначальника управления главы республики по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.

Инциденты были выявлены в гимназии №122 и школе №55.

По его словам, в 2022 году работа по установке системы контроля и управления доступом проведена в 222 образовательных учреждениях Казани. На эти цели было выделено 41 миллионов рублей. Однако в некоторых школах охранная система так и не появилась.

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