В Татарстане экс-бухгалтер ответит перед судом за мошенничество на 4,8 миллиона рублей

Расследование уголовного дела заврешено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего экс-бухгалтера Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Татарстану. Мужчина обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

По версии следствия, с января 2017 по май 2019 года мужчина начислил премии 17 сотрудникам Управления. Большую часть этих средств он после потребовал вернуть под предлогом допущенной ошибки в своих расчетах. Утверждается, что полученные назад деньги бухгалтер присваивал.

- Ущерб республиканскому бюджету составил более 4,8 миллиона рублей, - сообщает прокуратура региона.

Свою вину бывший бухгалтер не признал. В скором времени он предстанет перед судом.

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