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НовостиОбщество8 декабря 2022 14:31

В 2023 году в Йошкар-Оле приступят к строительству новой школы в микрорайоне Юбилейный

На возведение учебного учреждение потребуется два года
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Строительная площадка уже подготовлена.

Строительная площадка уже подготовлена.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, что работы по строительству новой школы в микрорайоне Юбилейный в Йошкар-Оле стартуют в 2023 году. Она расположится на пересечении улиц Кирова и Воинов-Интернационалистов, заявил в ходе прямого эфира мэр города Евгений Маслов.

По его словам, строительная площадка уже подготовлена, а проектно-сметная документация проходит госэкспертизу. На возведение учебного учреждение потребуется два года.

Отметим, что в 2023 году начнется также возведение самой большой школы в столице Марий Эл. Она появится в микрорайоне Восточный и будет рассчитана на 1,1 тысячи мест.

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