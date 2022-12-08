В 2023 году в Йошкар-Оле приступят к строительству новой школы в микрорайоне Юбилейный

Строительная площадка уже подготовлена. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, что работы по строительству новой школы в микрорайоне Юбилейный в Йошкар-Оле стартуют в 2023 году. Она расположится на пересечении улиц Кирова и Воинов-Интернационалистов, заявил в ходе прямого эфира мэр города Евгений Маслов.

По его словам, строительная площадка уже подготовлена, а проектно-сметная документация проходит госэкспертизу. На возведение учебного учреждение потребуется два года.

Отметим, что в 2023 году начнется также возведение самой большой школы в столице Марий Эл. Она появится в микрорайоне Восточный и будет рассчитана на 1,1 тысячи мест.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram