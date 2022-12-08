В Набережных Челнах задержали начальника отделения БЭП отдела полиции «Автозаводский»

Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах задержали начальника отделения по борьбе с экономическими преступления ОП «Автозаводский» Дениса Еремасова. По данным chelny-biz, мужчину подозревают в получении взятки в размере 50 тысяч рублей. Утверждается, что за эти деньги правоохранитель обещал «крышать» некий игорный бизнес.

Подробности произошедшего и обстоятельства преступления устанавливаются. Материал дополняется.

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