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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 13:04

В Набережных Челнах задержали начальника отделения БЭП отдела полиции «Автозаводский»

Дениса Еремасова подозревают во взятке в 50 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Подробности произошедшего устанавливаются.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах задержали начальника отделения по борьбе с экономическими преступления ОП «Автозаводский» Дениса Еремасова. По данным chelny-biz, мужчину подозревают в получении взятки в размере 50 тысяч рублей. Утверждается, что за эти деньги правоохранитель обещал «крышать» некий игорный бизнес.

Подробности произошедшего и обстоятельства преступления устанавливаются. Материал дополняется.

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