В Чувашии птицефабрики получают субсидирование для возмещения затрат на приобретение инкубационных яиц и племенного молодняка. Фото: Евгения ГУСЕВА

За год экспорт мяса птицы из Чувашии в Китай вырос в 4,5 раза. С января по октябрь 2022 года местные предприятия продали в Поднебесную данной продукции на 11 миллионов долларов США. В 2021 году эта сумма составляла $2,4 миллиона. Такие цифры на еженедельном совещании в Минсельхозе республики сообщил вице-премьер региона Сергей Артамонов.

Всего в Чувашии за январь-октябрь произвели 48 тысяч тонн птицы на мясо, что на 7,8% больше показателей прошлого года.

Отметим, что птицефабрики республики получают субсидии на возмещение затрат на приобретение инкубационных яиц и племенного молодняка, а также на модернизацию оборудования и техники.

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