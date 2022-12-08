В выходные в Татарстане может выпасть полумесячная норма осадков

На регион надвигается циклон с Северной Атлантики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В выходные, 10 и 11 декабря, в Татарстан придет аномальное тепло, но вместе с тем и большое снега. Подобное изменение погоды синоптики объясняют тем, что на республику надвигается циклон с Северной Атлантики.

Если прогноз погоды оправдается, то за несколько дней в городе может выпасть полумесячная норма осадков, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на профессора Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

На дорогах при этом сохранится гололедица.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 8 декабря на Татарстан обрушится непогода. Ночью и утром 9 числа республику ждут морозы до -25 градусов, а днем в пятницу - ветер порывами до 15 м/с.

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