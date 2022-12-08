В Казани на светофорах установят 500 информационных табличек с QR-кодами

Для того, чтобы направить обращение, нужно просканировать код с помощью смартфона. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На светофорах в Казани начали устанавливать информационный таблички с QR-кодами. Просканировав последние, горожане смогут отправить сообщение о неисправности объекта, если таковая присутствует. Всю информацию нужно будет вписать в специальный электронный бланк, который после будет передан специалистам.

Такие таблички появятся на 500 светофорах города, говорят местные власти. Помимо QR-кодов на них будет указан номер телефона диспетчерской службы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram