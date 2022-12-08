В ТЦ Казани организуют новогодние ярмарки продукции самозанятых

На ярмарках у самозанятых появится возможность представить и реализовать свою продукцию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце декабря в торговых центрах на проспектах Ямашева и Победы в Казани пройдут ярмарки продукции самозанятых. Их организации в рамках по нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщают власти города.

Для того, чтобы принять участие в ярмарках, самозанятым необходимо зарегистрироваться на платформе МСП.РФ.

Ярмарка в ТЦ на проспекте Победы пройдет 24 декабря, а в ТЦ на проспекте Ямашева - с 27 по 30 декабря.

Отметим, что с 22 по 25 декабря в городе будет проходить ярмарка «Я и есть Татарстан». Посетить ее можно будет у ТЦ на улице Петербургская.

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