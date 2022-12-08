Магдеев призвал депутатов Горсовета Набережных Челнов пополнять фонд помощи мобилизованным

Мэр заявил, что лично направил на счет фонда 100 тысяч рублей. Фото: nabchelny.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал депутатов Горсовета пополнять фонд помощи мобилизованным. По словам градоначальника, ранее он лично перечислил туда порядка 100 тысяч рублей, а сейчас готов отправить и свою возможную новогоднюю премию.

Ранее на деньги из этого фонда для бойцов были приобретены квадрокоптеры и автомобили «УАЗ». Кроме того, средства оттуда направляются на выплаты семьям военнослужащих.

Техника необходима солдатам для перевозки оборудования и инвентаря.

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