В Татарстане ожидается мороз до -25 градусов и сильный ветер

На дорогах сохранится гололедица. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С девяти часов вечера 8 декабря в Татарстане ожидается ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, ночью и утром 9 числа республику ждут морозы до -25 градусов, а днем - сильный южный и юго-западные ветра порывами до 15 м/с.

Днем в пятницу столбики термометров будут показывать от -7 до -12 градусов, на крайнем востоке региона – до -16 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

В выходные, 10 и 11 декабря, в Татарстане будет теплее, но так же ветрено. Местами возможны сильный снег и метель.

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