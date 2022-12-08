Минниханов встретился со спортивной династией Кудерметовых из Татарстана

По словам Минниханова, благодаря высоким достижениям Вероники и Полины теннис в Татарстане становится всё популярнее. Фото: tatarstan.ru

В четверг, 8 ноября, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с Эдуардом, Вероникой и Полиной Кудерметовыми. Они - представителями одной из спортивных династий республики.

По словам Минниханова, семья Кудерметовых внесла большой вклад в развитие спорта региона и популяризацию тенниса. За это глава Татарстана вручил Веронике медаль в честь 100-летия ТАССР, а Эдуарду и Полине - Благодарности руководителя республики.

Отметим, что Эдуард Кудерметов является мастером спорта России по хоккею с шайбой. После завершения карьеры он начал тренировать для дочерей Веронику и Полину, которые заинтересовались теннисом.

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