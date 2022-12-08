В Татарстане начало расти число ежедневно выявляемых случаев COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к болезни сейчас составляет 3,9%. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 85 новых случаев COVID-19 (это на пять больше, чем накануне), госпитализировали 35 зараженных и выписали 83 переболевших вирусом человек. Такие цифры в четверг, 8 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 191 166 человек, 188 077 из которых выздоровели, а 2 007 – скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 по последним данным составляет 3,9%.

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