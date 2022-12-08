«Рубин» может возглавить глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин

Официального подтверждения данной информации пока нет. Фото: tatarstan.ru

Появилась информация о том, что генеральным директором казанского футбольного клуба «Рубин» может стать глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин. Об этом в своем telegram-канале сообщил журналист Сергей Ильев.

Предполагается, что Сафиуллин займет место Рустема Сайманова, который, по неподтвержденным пока сообщениям, покинет клуб из-за неудовлетворительных результатов команды.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что клуб может оставить и его спортивный директор Олег Яровинский.

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