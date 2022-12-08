15 декабря театр Тинчурина объявит победителей акции «Купи билет с «Пушкинской картой» и выиграй подарок!»

Учащиеся школ и студенты, у которых имеется «Пушкинская карта», смогут выиграть авиабилет, телефон, смарт-часы и пылесос при участии в акции театра Карима Тинчурина «Купи билет с «Пушкинской картой» и выиграй подарок!». Итоги акции подведут 15 декабря перед спектаклем «Угасшие звезды».

Для участия в акции необходимо приобрести билет на спектакль, экскурсию или мастер-класс, который состоится в здании театра Тинчурина при помощи Пушкинской карты, на оборотной стороне указать свое имя и фамилию, номер телефона и опустить билет в специальный ящик, размещенный в фойе театра.

Директор театра им. К.Тинчурина, заслуженный работник культуры Фанис Мусагитов считает, что привлечение молодежи в театры с помощью проекта Пушкинская карта – одна из главных задач театров.

«Запуск проекта «Пушкинская карта» стал большим подарком и испытанием для театров. Дело в том, что некоторая часть молодежи совсем не интересуется культурой, не посещает театры, многие студенты даже не оформили Пушкинские карты. Мы занялись вопросом привлечения в театры молодых людей, равнодушных к культуре. Акция «Купи билет с «Пушкинской картой» и выиграй подарок!» организована с целью привлечения учащихся школ и студентов в театры», — отметил Фанис Мусагитов.

Акция проводится при поддержке авиакомпании «ЮВТ АЭРО», благотворительного фонда «Болгар», организаций «КамаСтройИнвест», «Мелита-Аренда», «Алексеевскдорстрой», «ТАТЭМ», страхового медицинского общества «Спасение» и тепличного комбината «Майский». Генеральный партнер акции – благотворительный фонд «Татнефть».