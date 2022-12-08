Из-за аварии ряд домов Московского района Казани остался без воды

О произошедшем сообщает администрация Кировского и Московского районов города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8 декабря в ряде домов Московского района Казани отключили воду. Причина этого - авария на сетях МУП «Водоканал» по адресу: улица Соловецких Юнг, 21. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов города.

Так, без воды дома по следующим адресам: улица Восход, 2; улица Шамиля Усманова, 11А, 11Б и 11В; улица Энергетиков, 12.

На месте аварии работают специалисты. Как скоро им удастся ликвидировать последствия произошедшего, пока неясною

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