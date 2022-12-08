В Казани демонтируют семь незаконных торговых объектов, в том числе два автофургона

Такое распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани выявили еще семь самовольно установленных торговых объектов, в том числе два автофургона. Все они подлежат демонтажу, сообщается в распоряжении, опубликованном в очередном сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Согласно документу, незаконные объекты расположены по улицам Юлиуса Фучика, Хусаина Мавлютова, Рихарда Зорге и Татарстана. У большинства из них еще не установлены собственники.

Владельцы объектов могут демонтировать их самостоятельно до 12 декабря. В противном случае точки будут снесены властями до 12 марта 2023 года.

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