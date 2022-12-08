Вслед за Саймановым казанский «Рубин» может покинуть и Олег Яровинский

Источники «Комсомолки» подтверждают возможную смену руководства в клубе. Фото: rubin-kazan.ru

Как стало известно «КП-Казань», спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский может покинуть клуб вслед за потенциальным уходом Рустема Сайманова.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что Сайманов в ближайшее время может оставить пост генерального директора «Рубина». Одной из причин это называют неудовлетворительные результаты команды. Источники «КП-Казань» подтверждают возможную смену руководства в «Рубине».

Напомним, ранее казанцы из-за аналогичной причины остались без главного тренера команды Леонида Слуцкого.

В нынешнем сезоне после 20 туров «Рубин» под руководством Юрия Уткульбаева занимает третье место в Первой лиге.

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