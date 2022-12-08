Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 декабря 2022 8:43

Горздрав Набережных Челнов опроверг командировку главврача поликлиники №6 в зону СВО

По заявлению Управления, Денис Дуткин находился на присоединенной к России территории
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Медик оказывал помощь нуждающимся местным жителям.

Медик оказывал помощь нуждающимся местным жителям.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление здравоохранения Набережных Челнов опровергло сообщения ряда СМИ о том, что главный врач детской поликлиники №6 Денис Дуткин был командирован в зону спецоперации. Как оказалось, медик находился на присоединенной к России территории, где оказывал помощь местному населению.

- Рекомендуем жителям города черпать информацию из официальных источников и не распространять неподтвержденную информацию, - замечают в Управлении.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram