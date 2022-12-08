Горздрав Набережных Челнов опроверг командировку главврача поликлиники №6 в зону СВО

Медик оказывал помощь нуждающимся местным жителям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление здравоохранения Набережных Челнов опровергло сообщения ряда СМИ о том, что главный врач детской поликлиники №6 Денис Дуткин был командирован в зону спецоперации. Как оказалось, медик находился на присоединенной к России территории, где оказывал помощь местному населению.

- Рекомендуем жителям города черпать информацию из официальных источников и не распространять неподтвержденную информацию, - замечают в Управлении.

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