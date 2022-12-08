Обвиняемый в гибели ребенка на территории заброшенного завода в Бугульме предстанет перед судом

Мужчине грозит до двух лет колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование трагической гибели ребенка на территории заброшенного ремонтно-механического завода в Бугульме. Напомним, 25 июля текущего года на восьмилетнюю девочку, которая играла в компании сверстников, там упала одна из секций забора. От полученных травм школьница скончалась на месте.

Трагедия произошла 25 июля текущего года. Фото: СУ СКР по Татарстану

В отношении 59-летнего владельца участка, на котором находится злополучный завод, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, мужчина приобрел землю еще в 2009 году. Утверждается, что он знал о плачевном состоянии забора, но не стал его ремонтировать или сносить, а также не огородил опасную территорию.

В скором времени обвиняемый предстанет перед судом, сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram