К 1 августу 2023 года на Орловском поле в Набережных Челнах построят новую школу

В данное время приняты все решения для начала проектирования объекта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что новая школа на Орловском поле в Набережных Челнах будет открыта к 1 августу 2023 года. Уже в сентябре учебное учреждение сможет принять 1,5 тысячи детей, заявил на очередной сессии Горсовета мэр Наиль Магдеев.

Для того, чтобы уложиться в сроки с возведением школы, градоначальник поручил ускорить процесс строительства моста на Московском проспекте.

По словам Магдеева, в данное время приняты все решения для начала проектирования школы. Вопрос с финансированием работ также закрыт.

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