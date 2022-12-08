Житель Набережных Челнов хотел совершить трюк на снегоходе, а в результате сломал челюсть

Мужчине буквально собрали челюсть по частям. Фото: пресс-служба Горздрава Набережных Челнов

Житель Набережных Челнов хотел выполнить «мертвую петлю» на снегоходе, а в результате упал и сломал нижнюю челюсть с правой стороны. Мужчина катался на снегоходе без экипировки и шлема, сообщает пресс-служба местного Управления здравоохранения.

Как оказалось, год назад он уже пытался исполнить рискованный трюк, который тоже закончился перелом. Плохой опыт мужчину, кажется, ничему не научил.

В отделении челюстно-лицевой хирургии городской больницы №5 пациенту провели сложную операцию и буквально собрали челюсть по частям.

- Рекомендую всем любителям зимних видов спорта соблюдать правила безопасности, надевать специальную экипировку. Быть осторожнее в гололед, - посоветовал челюстно-лицевой хирург медучреждения Баин Демкин.

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