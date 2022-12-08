Умер Максим Сальников, экс-актер театра «Мастеровые» из Набережных Челнов

Одна из его известнейших ролей - роль доктора Уайта в «Свидетеле обвинения».

Стало известно о смерти Максима Сальникова - бывшего актера русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах. Мужчины не стало на 44 году жизни. Причины смерти не уточняются.

Сальников проработал в театре «Мастеровые» шесть лет. Зрители знают его по ролям доктора Уайта в «Свидетеле обвинения», Христофора Блохина в постановке «Старики дураки», а также полковника Пикеринга в «Пигмалионе».

Коллеги говорят, что Сальников реализовался как актер в довольно зрелом возрасте. До этого он успел поработать гримером-постижером, осветителем и монтировщиком.

Он оставил добрый свет в сердцах друзей и в памяти многочисленных поклонников.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram