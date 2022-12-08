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НовостиОбщество8 декабря 2022 7:03

17 декабря в Набережных Челнах состоится открытие главной новогодней елки города

Она зажжет свои огни на площади Азатлык
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
17 декабря для жителей организуют интерактивное представление "Проказники на снежном празднике".

17 декабря для жителей организуют интерактивное представление "Проказники на снежном празднике".

Фото: Виктория МИНАЕВА

Стало известно, что 17 декабря на площади Азатлык в Набережных Челнах состоится открытие главной новогодней елки города. В этот день там пройдет интерактивное представление «Проказники на снежном празднике», заявил журналистам руководитель проекта "Парки Набережных Челнов" Дмитрий Колесников.

А в четверг, 8 декабря, в городе проходит «Елка желаний», целью которой является исполнение мечт детей с особенностями здоровья и ребят из многодетных семей. Воплотить их мечты в жизнь стать может каждый.

Мэр Наиль Магдеев уже снял несколько елочных игрушек с пожеланиями детей, сообщает местная администрация.

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