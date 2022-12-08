17 декабря в Набережных Челнах состоится открытие главной новогодней елки города

17 декабря для жителей организуют интерактивное представление "Проказники на снежном празднике". Фото: Виктория МИНАЕВА

Стало известно, что 17 декабря на площади Азатлык в Набережных Челнах состоится открытие главной новогодней елки города. В этот день там пройдет интерактивное представление «Проказники на снежном празднике», заявил журналистам руководитель проекта "Парки Набережных Челнов" Дмитрий Колесников.

А в четверг, 8 декабря, в городе проходит «Елка желаний», целью которой является исполнение мечт детей с особенностями здоровья и ребят из многодетных семей. Воплотить их мечты в жизнь стать может каждый.

Мэр Наиль Магдеев уже снял несколько елочных игрушек с пожеланиями детей, сообщает местная администрация.

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