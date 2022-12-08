Для жителей Набережных Челнов проведут мастер-классы по фигурному катанию

В Набережных Челнах 10 декабря откроют лед для массового катания на майдане. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 10 декабря, на майдане в Набережных Челнах откроется каток. В течение всех зимних каникул там будут проводиться мастер-классы по катанию на коньках, музыкальные представления и спортивные игры. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель проекта "Парки Набережных Челнов" Дмитрий Колесников.

Он также отметил, что 17 декабря состоится открытие главной елки города. В этот же день жители смогут поучаствовать в интерактивном представлении аниматоров под названием "Проказники на снежном празднике". Самые активные получат именные подарки.

7 января состоятся рождественские гулянья с тематической ярмаркой от мастеров ручной работы. Также для горожан подготовят концертную программу.

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