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НовостиОбщество8 декабря 2022 5:34

На месте печально известной заброшки в Набережных Челнах возведут многоэтажку

Речь идет об объекте №19/07 по улице Команды КАМАЗ-МАСТЕР
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Набережных Челнах к строительству многоэтажки планируют приступить в 2023 году.

В Набережных Челнах к строительству многоэтажки планируют приступить в 2023 году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах на месте долгостроя у здания мэрии города возведут многоэтажку. Речь идет об объекте №19/07 по улице Команды КАМАЗ-МАСТЕР.

В данное время там разбирают бетонные плиты со стороны высотки №19/01. На период строительных работ территорию оградят забором. Непосредственным возведением многоэтажки планируют заняться в 2023 году, сообщает "Chelny-biz".

Напомним, в марте на этой заброшки с высоты десяти метров упал 13-летний школьник. Он получил переломы и ушибы. Его мать просила снести злополучный объект.

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