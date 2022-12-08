Театр Тинчурина показал в Зеленодольске беби-спектакль

Фото: Татарский государственный театр драмы и комедии имени Тинчурина

В рамках декады инвалидов театр Тинчурина 7 декабря выступил в Зеленодольске. Зрителям центра культурного развития был представлен беби-спектакль «Вот и вышел человечек».

Исполнитель главной роли в спектакле – пианист-виртуоз без кистей рук Алексей Романов. Алексей родом из Татарстана – воспитывался в Зеленодольском детском доме, затем попал в приемную семью. Родился без кистей обеих рук, в 15 лет стал виртуозным пианистом и теперь выступает по всему миру, вдохновляя людей на то, что невозможное возможно. В спектакле Алексей выступает в роли актера и музыканта.

Фото: Татарский государственный театр драмы и комедии имени Тинчурина

Следующие показы спектакля «Вот и вышел человечек» запланированы в Арске, Нижнекамске, Набережных Челнах и Москве в 2023 году.