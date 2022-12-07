Рустам Минниханов встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным

Встреча прошла в выставочном центре «Казань Экспо». Фото: пресс-служба главы Татарстана

В среду, 7 декабря, глава Татарстана Рустам Минниханов побеседовал с руководителем Минстроя России Иреком Файзуллиным. Встреча прошла в выставочном центре «Казань Экспо», где состоялось открытие Татарстанского машиностроительного форума.

В рамках собрания они обсудили реализацию федеральных и региональных строительных проектов в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Напомним, ранее Минниханов обсудил с врио главы ДНР Денисом Пушилиным направления для сотрудничества регионов.

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