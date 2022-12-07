В сборах гуманитарной помощи приняли участие администрация района, предприниматели и компании, а также неравнодушные жители. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мобилизованные из Лаишевского района получили пять тонн гуманитарного груза. В него, среди прочего, вошли печи-буржуйки, маскировочные халаты, сети, продукты питания и теплая одежда. Все это было доставлено военным комиссаром района Александром Афанасьевым.

По словам бойцов, они очень рады и довольны тем, что к ним приехал Афанасьев. Также солдаты поблагодарили всех за оказанную помощь и обещали вернуться домой с победой.

Отметим, к отправке готовится новая партия гуманитарной помощи. В сборах принимают участие администрация района, предприниматели и компании, а также неравнодушные жители, сообщают местные власти.

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