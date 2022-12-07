Средства на содержание туалетов будут выделены из городского бюджета. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани на содержание общественных туалетов выделят 43,3 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно тендеру, от подрядчика требуется на протяжении 2023 года держать в чистоте уборные и поставлять туда все необходимые средства гигиены. Также в его обязанности входят обеспечение в зимний период работоспособности туалетов и проведение одного раза в месяц обмывку для воды.

Отметим, средства будут выделены из городского бюджета. Заявку на участие в тендере можно подать до 14 декабря, а его итоги подведут 16 декабря.

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