Средства на содержание туалетов будут выделены из городского бюджета.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Казани на содержание общественных туалетов выделят 43,3 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно тендеру, от подрядчика требуется на протяжении 2023 года держать в чистоте уборные и поставлять туда все необходимые средства гигиены. Также в его обязанности входят обеспечение в зимний период работоспособности туалетов и проведение одного раза в месяц обмывку для воды.
Отметим, средства будут выделены из городского бюджета. Заявку на участие в тендере можно подать до 14 декабря, а его итоги подведут 16 декабря.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram