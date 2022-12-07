За неделю заболеваемость ОРВИ в Чувашии выросла на 31,4%

Вместе с тем в республике был выявлен 21 случай гриппа. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 28 ноября по 4 декабря показатель заболеваемости ОРВИ в Чувашии вырос на 31,4% по сравнению с предыдущей неделей. Так, за это время вирусная инфекция подтвердилась у 8,4 тысячи человек, половина из которых - дети до 17 лет, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Вместе с тем за неделю в республике был выявлен 21 случай заболевания гриппом. А потому врачи рекомендуют местным жителям пройти вакцинацию. Этот способ защиты является надежным и эффективным в борьбе с болезнью.

Отметим, по данным на 5 декабря в Чувашии от гриппа привились 552,5 тысячи человек. Это чуть более 46% от общего количества населения.

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