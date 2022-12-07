В Казани на новогоднюю иллюминацию решили потратить еще 2,6 миллиона рублей

На эти деньги закупят композиции, гирлянды, светодиодную ленту и другое. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Казани решили выделить на новогоднюю иллюминацию еще 2,6 миллиона рублей. Заказчиком выступила администрация Кировского и Московского районов города. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, средства городского бюджета потратят на две композиции «Корона», два комплекта гирлянд, светодиодную ленту, две конструкции «Дерево» с иллюминацией, световое изделие «Елочка» и гибкий неон.

Напомним, изначально власти Казани не собирались тратить средства городского бюджета на праздничное оформление, а хотели использовать прошлогоднюю световую иллюминацию, которая хранится на складах. Однако позже они все-таки решили потратить 4,8 миллиона рублей на покупку новогодних украшений. Теперь же к этой сумме прибавилась новая.

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