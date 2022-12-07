В Чебоксарах часть старинного особняка XVIII века продают под гостиницу или коворкинг

Объект требует ремонта. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чебоксарах часть исторического особняка XVIII века продают под гостиницу или коворкинг. Речь идет о доме по адресу: улица Бондарева, 13. За второй и третий этажи собственник хочет 29 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на одном из сайтов размещения объявлений.

Отметим, что общая площадь этажей составляет порядка 600 квадратных метров. Помимо коммуникаций имеются подъездные пути и круглосуточная охрана и шлагбаум. Однако объект требует ремонта.

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