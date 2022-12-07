На улице Завойского в Казани автобус №45 попал в массовое ДТП

Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем в среду, 7 декабря, на улице Завойского в Казани произошло массовое ДТП с участием автобуса №45. По словам очевидцев, среди прочих машин общественный транспорт зацепил дорогостоящую иномарку Mercedes-Maybach. У внедорожника серьезно пострадала задняя часть.

Не исключено, что у автобуса отказали тормоза, из-за чего он и не смог вовремя остановиться.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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