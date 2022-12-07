Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 декабря 2022 11:30

На улице Завойского в Казани автобус №45 попал в массовое ДТП

Среди прочих машин он зацепил и дорогостоящий Mercedes-Maybach
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Подробности произошедшего устанавливаются.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем в среду, 7 декабря, на улице Завойского в Казани произошло массовое ДТП с участием автобуса №45. По словам очевидцев, среди прочих машин общественный транспорт зацепил дорогостоящую иномарку Mercedes-Maybach. У внедорожника серьезно пострадала задняя часть.

Не исключено, что у автобуса отказали тормоза, из-за чего он и не смог вовремя остановиться.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram