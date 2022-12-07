В Казани инвалиды I, II и III групп смогут получить бесплатную юридическую помощь

Правовую помощь предоставят сотрудники профильных ведомств, федеральных органов, нотариус и адвокат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани инвалидам I, II и III групп, а также детям-инвалидам и их представителям окажут бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Татарстана.

Мероприятие пройдет в четверг, 8 декабря, в Центре реабилитации инвалидов «Восхождение» по адресу: улица Дубравная, 43В. Юридическую помощь предоставят сотрудники профильных ведомств, федеральных органов, нотариус и адвокат с 13.00 до 15.00.

Напомним, в рамках Декады инвалидов в Казани организуют более 100 культурно-массовых мероприятий.

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