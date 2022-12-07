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НовостиОбщество7 декабря 2022 12:31

Шесть сотрудников мэрии Чебоксар допустили ошибки при декларации доходов

Причиной большинства таких нарушений местные власти называют невнимательность
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Неверные сведения в документах указали и пять руководителей подведомственных организаций.

Неверные сведения в документах указали и пять руководителей подведомственных организаций.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За год в Чебоксарах в 2,5 раза снизилось число нарушений, допускаемых чиновниками при декларации своих доходов. Так, в 2022 году за подобное были наказаны шесть сотрудников мэрии города и пять руководителей подведомственных организаций. Всех их привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили на заседании Совета по противодействию коррупции в столице Чувашии.

Причиной большинства таких нарушений была названа невнимательность. Так например, одни забывали отразить старые банковские счета, не закрытие после погашения кредитов, другие неверно указывали площадь недвижимости, а третьи - доходы по выплатам Фонда социального страхования за больничные листы.

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