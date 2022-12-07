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НовостиОбщество7 декабря 2022 13:23

В Казани медики рекомендовали пожилым людям прививаться от пневмококка

Данная инфекция может стать причиной развития среднего отита и пневмонии
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Вакцинироваться можно в поликлиниках по месту жительства.

Вакцинироваться можно в поликлиниках по месту жительства.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани медики рекомендуют людям старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями легких, прививаться от пневмококковой инфекции. Для этого можно обратиться в поликлинику по месту жительства, сообщает «Татар-Информ».

Отметим, что пневмококк является причиной развития случаев среднего отита и пневмонии, а также может вызвать менингит, синусит и более серьезные заболевания. Данная инфекция особенно опасна для детей и пожилых людей.

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