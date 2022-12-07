Туристы не смогли улететь из Казани в Индию из-за глобального сбоя в системе выдачи виз

Россиянам, у которых сорвался вылет, обещали подобрать иные варианты улететь на отдых. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 6 декабря, 79 россиян не смогли улететь из Казани в Гоа из-за масштабного сбоя в системе электронных виз Индии. Рейс задержали на час, но визы туристам так и не были выданы, сообщает Ассоциация туроператоров России.

По информации объединения, проблема с выдачей электронных индийских виз была всегда. Однако особенно ситуация усугубилась после отмены коронавирусных ограничений, когда самолеты стали летать по прежнему графику.

Непрекращающиеся сбои могут поставить под удар отдых сотен россиян, что, в свою очередь, снизит спрос на индийском туристическом направлении, заявила заместитель гендиректора одного из туроператоров, говорят в Ассоциации.

Людям, которые не смогли вылететь, пообещали подобрать другие варианты отдыха и возместить потери.

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