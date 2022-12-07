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НовостиОбщество7 декабря 2022 11:02

Туристы не смогли улететь из Казани в Индию из-за глобального сбоя в системе выдачи виз

Проблема с оформлением документов на этом направлении наблюдается не в первый раз
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Россиянам, у которых сорвался вылет, обещали подобрать иные варианты улететь на отдых.

Россиянам, у которых сорвался вылет, обещали подобрать иные варианты улететь на отдых.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 6 декабря, 79 россиян не смогли улететь из Казани в Гоа из-за масштабного сбоя в системе электронных виз Индии. Рейс задержали на час, но визы туристам так и не были выданы, сообщает Ассоциация туроператоров России.

По информации объединения, проблема с выдачей электронных индийских виз была всегда. Однако особенно ситуация усугубилась после отмены коронавирусных ограничений, когда самолеты стали летать по прежнему графику.

Непрекращающиеся сбои могут поставить под удар отдых сотен россиян, что, в свою очередь, снизит спрос на индийском туристическом направлении, заявила заместитель гендиректора одного из туроператоров, говорят в Ассоциации.

Людям, которые не смогли вылететь, пообещали подобрать другие варианты отдыха и возместить потери.

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