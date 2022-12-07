В Чувашии возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором колесо грузовика убило человека

Погибший - 52-летний житель Ульяновска. Фото: МВД по Чувашии

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло 3 декабря на трассе в Батыревском районе. Напомним, на 104 километре автодороги А-151 у «КамАЗа» на ходу отлетело заднее колесо прицепа. Его отбросило в сторону - сначала на грузовой Mercedes, а потом на легковушку Opel.

Колесо пробило стекло последнего авто, в результате чего 52-летний водитель – житель Ульяновска, скончался на месте, а его 53-летняя пассажирка получила травмы.

Предполагаемый виновник произошедшего – 58-летний водитель грузовика, местный житель.

- Будут назначены соответствующие экспертизы и проведены другие необходимые действия для установления всех обстоятельств аварии, - сообщают в МВД по Чувашии.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Фото: МВД по Чувашии

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