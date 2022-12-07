Минниханов обсудил с Пушилиным направления для сотрудничества Татарстана и ДНР

Стороны заинтересованы в выстраивании экономических связей. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В среду, 7 декабря, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. В Казанском Кремле они обсудили направления, которые могли бы быть интересны двум регионам в плане сотрудничества.

Минниханов заметил существование потенциала для развития связей в таких областях, как металлургия, энергетика, машиностроение и производство компонентов, а также информационные технологии.

- Мы также заинтересованы в выстраивании экономических связей с регионами. Промышленность Донецкой Народной Республики готова внести свой вклад, - заявил, в свою очередь, Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, что Денис Пушилин принял участие открытии Татарстанского машиностроительного форума. Церемония прошла в международном выставочном центре «Казань Экспо»

Открытие Татарстанского машиностроительного форума. Фото: пресс-служба главы Татарстана

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