Из Казани в Лисичанск отправили третью партию гуманитарного груза весом 100 тонн

Весь груз был помещен в пять фур, которые поехали в ЛНР. Фото: Денис Гордийко

В среду, 7 декабря, из Казани и Лисичанск отправили третью партию гуманитарного груза весом порядка 100 тонн. Это около 18 тонн продовольственных и более 80 тонн непродовольственных товаров, сообщают местные власти.

Нуждающиеся получат запас медикаментов, строительных материалов, электроинструментов страховочного оборудования, бытовой химии, консервлов (мясных, рыбных и овощных), детского питания, сладостей и теплой одежды. Все это было помещено в пять фур и отправлено в ЛНР.

В сборе гуманитарной помощи приняли участие более 250 организаций и предпринимателей города, а также 1,1 тысячи неравнодушных жителей.

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