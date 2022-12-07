Два жителя Казани пострадали на пожаре, возникшем из-за неосторожного приготовления еды

Площадь пожара составила порядка 12 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Ночью на среду, 7 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в дом №46 по улице Привокзальная в Казани. В квартире на втором этаже там горели вещи. Огонь распространился по площади порядка 12 квадратных метров.

К моменту прибытия на место пожарные пятеро жильцов дома эвакуировались самостоятельно. Из горящей квартиры с помощью маски спасаемого пришлось выводить 59-летнего мужчину. Медики госпитализировали его с диагнозом «отравление продуктами горения».

В результате ЧП пострадал еще один человек – 41-летний мужчина. Он был доставлен в больницу с ожогами кистей рук.

- По предварительной версии, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при приготовлении пищи на кухне, - сообщают в МЧС Татарстана.

Подробности произошедшего устанавливаются специалистами. Фото: МЧС Татарстана

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