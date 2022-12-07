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НовостиЗдоровье7 декабря 2022 9:19

За сутки в Татарстане выявили еще 80 случаев COVID-19

Госпитализация потребовалась 28 зараженным
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к болезни сейчас составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к болезни сейчас составляет 3,9%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 80 новых случаев COVID-19, госпитализировали 28 зараженных и выписали 64 переболевших вирусом человека. Такие цифры в среду, 7 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 191 081 человека, 187 994 из которых выздоровели, а 2 007 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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