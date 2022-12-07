В Татарстане более 3 тысяч семей оформили сельскую ипотеку

В Татарстане почти три года реализуется программа сельской ипотеки. За это время при поддержке Россельхозбанка более 3 тысяч семей смогли на выгодных условиях приобрести недвижимость. Общая сумма выданных кредитов составила 6,8 млрд рублей, а средний ипотечный кредит равен 2,6 млн рублей. При поступлении в Росреестр Татарстана электронных документов в отношении недвижимости, приобретаемой по программе «Сельская ипотека», регистрация данных объектов проводится в максимально короткий срок.

«Общий срок регистрации ипотеки – составляет 5 рабочих дней. При поступлении в наше ведомство электронных документов в отношении недвижимости, приобретаемой по программе «Сельская ипотека», данные объекты регистрируются значительно быстрее, в том числе благодаря реализации в регионе проекта «Ипотека за 24 часа». Если же при проведении правовой экспертизы выявляются причины, препятствующие проведению регистрации недвижимости, специалисты нашего ведомства незамедлительно связываются с заявителями для оперативного устранения замечаний», - сообщил руководитель Росреестра Татарстана Азат Зяббаров.

Анализ одобренных специалистами Татарстанского регионального филиала РСХБ заявок показывает, что в рамках сельской ипотеки дома предпочитают приобретать во всех районах республики, но наибольшей популярностью пользуются Лаишевский, Зеленодольский, Пестречинский, Высокогорский, Тукаевский и Арский районы.

«Сельская ипотека – одна из самых востребованных ипотечных программ Россельхозбанка в регионе. В 2022 году по данной программе мы смогли поддержать население на 1,3 млрд рублей. По объему выдач Татарстан традиционно входит в тройку регионов-лидеров», – отметила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

Условиями получения кредита по сельской ипотеке являются достижение потенциальным заемщиком возраста 21 год, а также постоянная или временная регистрация на территории Российской Федерации. Максимальная сумма кредита при приобретении объекта недвижимости на территории Республики Татарстан составит 3 млн рублей, для семейных пар размер кредита может быть увеличен до 6 млн рублей. Оформить кредит можно на срок до 25 лет, первоначальный взнос – от 10%.