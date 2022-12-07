В Менделеевском районе водитель Hyundai на скорости столкнулся с грузовиком и погиб

ДТП произошло на восьмом километре автодороги М-7«Волга» - Бизяки. Фото: ГИБДД Татарстана

Около 22:00 во вторник, 6 декабря, на восьмом километре автодороги М-7«Волга» - Бизяки в Менделеевском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 28-летний водитель Hyundai на высокой скорости выехал на встречку, где оказался под колесами «КамАЗа». После столкновения большегруз съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте. Его пассажирка получила травмы, сообщают в ГИБДД Татарстана.

После столкновения «КамАЗ» съехал в кювет и опрокинулся. Фото: ГИБДД Татарстана

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