В Татарстане учителям напомнили о запрете на получение дорогих подарков от родителей

Родителей также предупредили о недопустимости сбора средств на внушительные презенты сотрудникам школ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В связи с грядущими новогодними праздниками учителям Татарстана напомнили о запрете на получение крупных и дорогих подарков от родителей. Последних же в очередной раз предупредили о недопустимости сбора средств на внушительные презенты педагогам.

- Исключением является поздравление учителей с вручением им букетов цветов. В России с давних пор сложились и распространились положительные обычаи, традиции без корыстных побуждений благодарить учителей за их непосильный труд в воспитании и обучении детей в виде дарения им цветов, конфет, чая, кофе, книг. Нередко данную традицию ошибочно расценивают как нарушение. При этом, например, букет цветов, плитка шоколада или коробка конфет относятся к «обычным подаркам» и не рассматриваются как мелкие взятки, - объяснили в Департаменте надзора и контроля в сфере образования Минобразования республики.

В Департаменте также заметили, что поведение учителя должно соответствовать его высокому статусу, а потому педагогам важно не допускать проступков, которые могут вызвать сомнения в их честности.

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