Жители республики стали чаще болеть гриппом и ОРВИ. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане эпидемический порог превышен на 37,7%. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ в республике повысилась на 25%. В связи с этим, в медучреждениях начали открывать дополнительные дежурные кабинеты, сообщает ГТРК Татарстан со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по региону.

Причиной происходящего специалисты называют снижение естественного иммунитета населения после пандемии COVID-19. По их словам, для того, чтобы защитить свой организм от болезней, необходимо вовремя привиться и носить медицинские маски в общественных местах.

Отметим, что первыми симптомами заболевания гриппом и ОРВИ являются повышение температуры, общая слабость, заложенность носа, кашель, чихание и боль в горле.

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